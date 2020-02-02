"KENDİSİ BENİM KIZ ARKADAŞIMDIR"

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak ile yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan oyuncu, ilişkisi hakkında "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni ABD’de yaşıyordu. Bir şeyi gizlediğimiz yok" dedi.