Birgül Erken, 2025'te rekor denemelerine devam edecek

Milli serbest dalışçı Birgül Erken, 2025'te rekor denemelerine devam edeceğini açıkladı.

Birgül Erken, geçen sezon katıldığı uluslararası şampiyonalardaki başarılarını ve 2025 sezonundaki hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

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"BAŞARILI VE HIZLI BİR SEZON GEÇİRDİK" Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu sporcularının geçen sezonu çok başarılı tamamladıklarını belirten Birgül Erken, "Oldukça başarılı ve hızlı bir sezon geçirdik. Federasyonumuzla Yunanistan'ın Kalamata şehrinde katıldığım derinlik yarışmasında tek madalya kazanan milli sporcu oldum. Ancak geçen sezon zorluklar da vardı, bazen sağlık sorunlarıyla karşılaştım." dedi. Antrenman kamplarına katılabilmek için sponsorların desteğinin önemli olduğunu vurgulayan rekortmen sporcu, "Son anda gelen sponsor destekleri oldu ve bunlar beni çok duygulandırdı. Bu sene gurur veren bir süreç yaşadık. Bu yıl ülkemizin branşımda yurt dışındaki tek madalyasını kazanan milli sporcusu olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bütün destekçilerime teşekkür ediyorum. Şu anda yeni bir rekor için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu. REKLAM

"TÜRKİYE REKORU İÇİN DALMAYA KARAR VERDİK" Federasyonla görüşerek yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Birgül Erken, şöyle devam etti: "Yeni rekor hazırlıkları, bunu organize etmek süreç alıyor. Geçtiğimiz sezon Türkiye rekoru kırdım ama aslında hedefimiz dünya rekoruydu. Yunanistan'daki şampiyonaya gittiğimizde rahatsızlık geçirdim, doktor ve antrenörümle de görüşüp Türkiye rekoru için dalmaya karar kıldık. Bu dalış dünya üçüncülüğü ve Türkiye rekoru getirdi. Aslında biz antrenmanda dünya rekorunu kırıyorduk. Bazen böyle sağlık sorunları bizi yarı yolda bırakıyor ama özellikle derinlik branşında eğer zorlarsanız, sağlığınızda geri dönülmez hasarlar oluşabilir."

"DÜNYANIN ZİRVESİNDEKİLER NE YAPIYORSA, BİZ DE ÖYLE ÇALIŞIYORUZ" Dünyanın en iyi antrenörleriyle çalıştığını ve kendini aşma çabası içinde olduğunu ifade eden Erken, "Yine bu yıl da öyle bir meydan okuma başlattım. Yine özel koçlarla, antrenman programlarıyla ilerleyeceğim. Çok ilginç bir diyet programı geldi, bazı intoleranslar ayıklandı. Yani hassas dengelerle ilerliyoruz ama bunlar elit bir sporcunun yapması gereken şeyler. Dünyanın zirvesindekiler ne yapıyorsa, biz de öyle çalışıyoruz. Ekibim çok iyi. Daha parlak başarılar bizi bekliyor. Çok daha iyi gideceğiz." ifadelerini kullandı. REKLAM Milli sporcu Şahika Ercümen ile Bahamalar'da aynı organizasyonda yarıştıklarını, zaman zaman birbirlerinin rekorlarını kırdıklarını da hatırlatan Birgül Erken, "Tatlı bir rekabet oluyor. Aslında rakip olmak çok güzel bir şey. Çünkü rakibiniz yoksa, gelişim de olmuyor. Aslında kendi sınırlarınıza göre hareket etmeniz gerekiyor. Zor bir iş yapıyoruz. Farklı bir spor. Kendi emeğine odaklanmakla ilgili bir branş." şeklinde konuştu.

"DESTEK VERİLİRSE 100 METREYE KADAR GİDECEĞİM" Yeni sezonda rekorlarını geliştirmeyi hedeflediğini kaydeden ay-yıldızlı sporcu, "Bahamalar'da 81 metreye kadar indim, eğer destek verilirse antrenman kamplarına katılabilirsem, 100 metreye kadar gideceğim. 100 metrenin üstüne dalan sporculardan ne eksiğimiz var." dedi. Serbest dalışın dünyada çok popüler hale geldiğini, bazı filmlere de konu olduğunu aktaran Birgül Erken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Ben de elimden geleni yapıyorum, bir yandan da antrenör olarak sporcu yetiştiriyorum. Bu alanı da görsün sponsorlar, destek olsunlar. Gerçekten beden sağlığına da çok iyi gelen bir spor. Gençlere ilham vermek adına biz yoldayız ve destek bekliyoruz. Asıl mesleğim edebiyat öğretmenliği ama şu anda antrenörlük de yapıyorum. Serbest dalış eğitimi için Anadolu'da her ilden 25'er çocuk tespit ettik. Adana'da 40 kişi çıktı ve bu beni çok mutlu etti. 'Bunları kurayla eleyelim' falan dediler. 'Elemeyin. Ben yorulayım ama onların hiçbirinin hevesi kırılmasın, bütün sporcular gelsin.' dedim. Hepsi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu) öğrencileriydi ve çok yetenekli sporcular çıktı. O yetenek havuzundan yeni rekortmenler çıkacak." Milli sporcu, "2025 yılı ülkemize ve spor camiasına yeni umutlarla gelsin. Bütün spor camiasındaki başarıları kutluyorum. Serbest dalışın, özellikle sualtı branşlarının hepsinin umarım bu yıl altın senesi olur." diyerek sözlerini tamamladı.