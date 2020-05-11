Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru işlemleri başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank vatandaşların zor günlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için uygun faiz oranında ve ilk ödeme 6 ay sonra olan Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi kampanyasını duyurdular. Peki, Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Kredi desteği ile ilgili tüm detaylar burada...
BİREYLSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte haberimizin devamında...
ZİRAAT BANKASI BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşteriler;
10.000,-TL’ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
Aylık Eşit Taksitli,
Kredi kullanabilecektir.
VAKIFBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerimize finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank’ta başlatıldı.
Kredinizi;
10.000 TL’ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli,
Aylık eşit taksitli,
Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına hemen başvuru yapmak için tıklayınız.
-Kredi Başvurunuz değerlendirmeye alınacak olup başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.
-Bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.
-Başvurunuzun olumsuz bulunması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
-Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisine Kamu Bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi krediye başvuruda bulunabilecektir.
-Eşlerden yalnızca biri krediden faydalanabilecektir. Kredinin ödemesine 6 ay sonra başlanabilir, kredi kullanım esnasında tarafınıza bu seçenek sunulur.
HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.
Tutar ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz; 10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.
Nasıl Faydalanabilirim?
Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşteriler yararlanabilecektir.
Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.
Kredi talebinizin değerlendirilmesi için KGF (Kredi Garanti Fonu) ile kişisel verileriniz paylaşılacaktır. KVKK aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Başvurularınızı;
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi
Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi àKredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi àKredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0 850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Aralarında birer boşluk bırakarak “DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar” ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452’ye SMS gönderebilirsiniz.
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