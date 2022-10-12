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Birçok insanın hayatı burada son buldu! İşte ABD'de bulunan Golden Gate Köprüsü hakkında bilinmeyen gerçekler!

Birçok insanın hayatı burada son buldu! İşte ABD'de bulunan Golden Gate köprüsü hakkında bilinmeyen gerçekler!

Amerika'nın simgelerinden biri olan Golden Gate köprüsü San Francisco Körfezinde yer alır. 1933 yılından beri kullanılan Golden Gate Köprüsü hakkında bilinmeyen gerçekleri haberimizin devamında sizler için derledik.

12.10.2022 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • San Francisco Körfezinde yer alan Golden Gate Köprüsü, Amerika'nın simgelerinden biri olarak bilinir. İsmi Golden Gate yani Altın Kapı ya da Altın Köprü anlamına gelen köprünün kırmızı olması sebebiyle sık sık araştırmalar yapılmaktadır. İşte Golden Gate hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları...

  • GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ'NÜN ALTINDAKİ SU NE KADAR DERİN?

    ABD Jeolojik Araştırması'na göre Golden Gate Köprüsü'nün altındaki su derinliği yaklaşık 377 fit yani 115 metre olarak ölçüldü.

  • GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ'NÜN ALTINDA CESET VAR MI?

    Oldukça fazla intihar haberinin geldiği Golden Gate Köprüsü'nün altında 1937-2012 yılları arasındaki tahminde 1400 ceset bulunduğu söylenmiştir.

  • GOLDEN GATE İNŞASINDA ÖLEN İŞÇİ VAR MI?

    Golden Gate Köprüsü yapım süresi boyunca 11 işçi hayatını kaybetti.

  • GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ NEDEN KIRMIZI?

    Danışman mimar Irving Morrow tarafından köprünün rengi kırmızı seçildi. Ona göre bu renk, doğal çevreyi tamamlıyor ve sis içerisinde köprünün daha belirgin görünmesini sağlıyormuş.

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