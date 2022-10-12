San Francisco Körfezinde yer alan Golden Gate Köprüsü, Amerika'nın simgelerinden biri olarak bilinir. İsmi Golden Gate yani Altın Kapı ya da Altın Köprü anlamına gelen köprünün kırmızı olması sebebiyle sık sık araştırmalar yapılmaktadır. İşte Golden Gate hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları...