Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bir mekanda arkadaşlarıya buluşan Birce Akalay, keyifli geçen gece sonrası muhabirlerle sohbet etti. Eski balerin olan oyuncu, tango dersleri aldığını söyledi. Akalay, "Tango dersleri alıyorum. Tango dansını çok seviyorum" dedi.

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