Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Pandemi kurallarına uyarak, maskesini takan Akalay, bir anda gazetecileri karşında görünce panikledi.

"Dibinize düştüm" diyen oyuncu, daha sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.