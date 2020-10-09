Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Geç saatlerde sahilde yürüyüşe çıkan Akalay'ı şoförlü aracının takip ediyor olması dikkat çekti.

Arnavutköy'de başladığı yürüyüşünü Bebek'te sonlandıran Birce Akalay, "Malum havalar kötüleşiyor. Ben de güzel havayı değerlendirmek istedim" dedi.

Kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan oyuncu, "Başka zaman daha uzun konuşuruz, size iyi çalışmalar" ifadelerini kullandı.