Birce Akalay: Millet nasılsa biz de öyleyiz - Magazin haberleri

Birce Akalay: Millet nasılsa biz de öyleyiz - Magazin haberleri

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Birce Akalay, Bebek'te otomobilinin içinde objektiflere yansıdı. Akalay, basın mensuplarının soruları karşısında nazikçe: "Hiç halim yok" diyerek karşılık verdi.

REKLAM advertisement1

Kısa açıklamalarda bulunan Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile birlikteliği hakkında; "Her şey yolunda" diyerek konuştu.

Hakan Kurtaş ve Birce Akalay

Birce Akalay, kendi ruh haliyle ilgili sorulan bir soruya ise esprili bir şekilde; "Millet nasılsa biz de öyleyiz" sözleriyle karşılık verdi.