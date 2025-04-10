Birce Akalay: Millet nasılsa biz de öyleyiz
Bir süredir, meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, ruh hali ve birlikteliği hakkında konuştu; "Her şey yolunda. Millet nasılsa biz de öyleyiz"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Birce Akalay, Bebek'te otomobilinin içinde objektiflere yansıdı. Akalay, basın mensuplarının soruları karşısında nazikçe: "Hiç halim yok" diyerek karşılık verdi.
Kısa açıklamalarda bulunan Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile birlikteliği hakkında; "Her şey yolunda" diyerek konuştu.Hakan Kurtaş ve Birce Akalay
Birce Akalay, kendi ruh haliyle ilgili sorulan bir soruya ise esprili bir şekilde; "Millet nasılsa biz de öyleyiz" sözleriyle karşılık verdi.