Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde imajını değiştirmişti.

REKLAM advertisement1 40 yaşındaki Birce Akalay, yeni imajını takipçileriyle paylaşmıştı. Uzun saçlarından vazgeçen oyuncu, saçlarını kestirmişti.

REKLAM Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Akalay'ı, Yılmaz Morgül ve Edis'e benzeterek, şu yorumları yaptı:

- Bence Yılmaz Morgül'e Yılmaz Morgül'den daha çok benzemiş. - Birce Şabaniye olmuş. - Ben Yılmaz Morgül sandım. - Hangisi Edis.

- Birce inanılmaz güzel bir kadınken, kendine bunu nasıl yapar? İnanamıyorum, ne yaşıyor bu insanlar... - Bir insan kendine bunu neden yapar? Kuaför hatası filan mı acaba?