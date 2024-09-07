Birce Akalay: Çok yaşa sevgilim
Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş'ın 36'ncı yaş gününü sosyal medyada paylaştığı romantik bir mesajla kutladı
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Hakan Kurtaş ile Birce Akalay'dan yeni bir paylaşım daha geldi.
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Birce Akalay, kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş'ın doğum gününü yayımladığı romantik bir mesajla kutladı.
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Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çekilen kareleri sosyal medya hesabında paylaşıp; "Bugün çok güzel bir gün. Çok yaşa sevgilim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" notuyla duygusal bir kutlama yaptı.
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Hakan Kurtaş, bu romantik paylaşımına kayıtsız kalamayarak; "İyi ki seni buldum, iyi ki beni buldun sevgilim" diyerek karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram