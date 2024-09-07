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        Haberler Magazin Birce Akalay: Çok yaşa sevgilim - Magazin haberleri

        Birce Akalay: Çok yaşa sevgilim

        Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş'ın 36'ncı yaş gününü sosyal medyada paylaştığı romantik bir mesajla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 16:21 Güncelleme: 07.09.2024 - 16:36
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          Hakan Kurtaş ile Birce Akalay'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

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          Birce Akalay, kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş'ın doğum gününü yayımladığı romantik bir mesajla kutladı.

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          Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çekilen kareleri sosyal medya hesabında paylaşıp; "Bugün çok güzel bir gün. Çok yaşa sevgilim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" notuyla duygusal bir kutlama yaptı.

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          Hakan Kurtaş, bu romantik paylaşımına kayıtsız kalamayarak; "İyi ki seni buldum, iyi ki beni buldun sevgilim" diyerek karşılık verdi.

          Fotoğraflar: Instagram

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