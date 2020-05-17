Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Birce Akalay, önceki akşam müzisyen sevgilisi ile birlikte Kuruçeşme'deki bir markette görüntülendi. Gazetecileri bir anda karşısında gören Akalay, agresif tavırlar sergileyerek, soruları yanıtsız bıraktı.

Görüntü alınmasını da engelletmeye çalışan Akalay, elini kaldırarak "Çekmeyin!" ifadelerini kullandı.

Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde de agresif tavırlar sergiledikten sonra hatasını anlayıp, muhabirlerle röportaj yapmak istemişti.