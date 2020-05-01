Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Birce Akalay, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Tek başına arabasıyla sahil hattında tur atan Akalay, karşısında bir anda basın mensuplarını görünce şaşırdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Birce Akalay, sahil turu yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu.

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