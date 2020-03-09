"KADINLARI ÖLDÜRMEYİN"

Birce Akalay bir süre sonra oyuncu, aynı kareyi yeniden ekleyerek altına, şu ifadeleri kullandı:

Kadınları öldürmeyin. Tecavüz ve taciz etmeyin. Vurmayın, sövmeyin, haklarını gasp etmeyin, ötekileştirmeyin, istediğiniz şekillere sokmaya, seslerini kısmaya, varlıklarını, kimliklerini, amaçlarını, hayallerini yok etmeye çalışmayın, içlerindeki çocuğu aşağılamayın, bedenlerini metalaştırmayın, kategorize etmeyin yeter. Yoksa bize her gün Kadınlar Günü...

"BU FOTOĞRAFTA CİNSEL İÇERİK YOK"

Akalay, Instagram'a da "Bu fotoğrafta cinsel içerik yok. 12 güzel kadın halka şeklinde yüzüyor ve birlikte mutlular" şeklinde gönderme de bulundu.