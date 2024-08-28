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        Haberler Magazin Birand Tunca'dan Lucas Torreira ve Devrim Özkan yorumu: Mutlular - Magazin haberleri

        Birand Tunca'dan Lucas Torreira ve Devrim Özkan yorumu: Mutlular

        Biran Tunca, yaklaşık 8 ay önce noktaladıkları birlikteliklerine bir şans daha tanıyan arkadaşı Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın birlikteliği hakkında konuştu; "Mutlular"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 08:17 Güncelleme: 28.08.2024 - 08:17
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Birand Tunca, arkadaşı Demet Özdemir ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        • 2

          "LUCAS ARKADAŞIM"

          Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lucas Torreira ile görüntülenen Birand Tunca; "Lucas arkadaşım, maça da gideceğim" dedi.

        • 3

          "DEVRİM MAÇA DA GELECEK"

          Birand Tunca, ayrıca Lucas Torreira'in eski sevgilisi Devrim Özkan ile yeniden barışmasıyla ilgili de; "Bence mutlular şu an. Devrim, maça da gelecekmiş. Şans getirir inşallah diyelim" ifadelerini kullandı.

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