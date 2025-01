Birand Tunca: Annemle son geçireceğim zamanları sayıyormuşum meğer

Uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Yasemin Sözen'i 2024'ün mart ayında kaybeden Birand Tunca, duygusal bir yeni yıl paylaşımında bulundu.

Annesi Yasemin Sözen vefat etmeden önce hastanede çektiği bir videoyu yayımlayan Birand Tunca, "Geçen sene 2024’e hastanede onkoloji servisinde girerken anı olsun diye çekmiştim bu videoyu, anca şimdi tekrar bakabildim, izleyebildim" ifadelerini kullandı.

"SON ZAMANLARI SAYIYORMUŞUM MEĞER"

Birand Tunca, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Yeni yıla girerken her eksilen saniyeyi sayarken aslında ben de annemle son geçireceğim zamanları sayıyormuşum meğer... Diyeceğim şu; hayat o kadar kısa, o kadar sürprizlere açık ki. Hayatınızın her zerresine, sağlıkla uyandığınız her güne, sevdiklerinizin yanında olduğu şükürle geçirebileceğiniz günleriniz, yıllarınız olsun. Herkese iyi seneler.