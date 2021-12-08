Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

24 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz, takipçilerine sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu, "Şu anda sağlığım gayet iyi. Bol bol dinleniyorum. Karantinadayım, kimseyi tehlikeye atmıyorum. Merak edenlere duyurulur; C vitaminini eksik etmeyin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLER BANA KALSIN"