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Biran Damla Yılmaz: Bazı şeyler bana kalsın - Magazin haberleri

Biran Damla Yılmaz: Bazı şeyler bana kalsın

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı Deniz Can Çelik ile ayrıldığı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu. "Çok mutluyum, tadında ilerliyor." diyerek iddiaları yalanlayan Yılmaz, "Kameraların önünde iş yapıyorum, bazı şeyler de bana kalsın." ifadelerini kullandı

12.09.2021 - 10:16 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Biran Damla Yılmaz, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla bir mekanda sohbet eden Yılmaz, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Kısa bir süre önce saçlarını boyatan 24 yaşındaki oyuncunun yeni imajına alışamadığı için şapka taktığı görüldü. Biran Damla Yılmaz, "Yeni tarzım çok beğenildi. Çok olumlu yorumlar geliyor." şeklinde konuştu.

  • "ENTRİKALARLA GÜLDÜRECEĞİM"

    Yeni sezonda 'Yasak Elma' adlı dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Yılmaz, "Geçen sezon çok ağladım, bu sezon da entrikalarla güldüreceğim. Dram oynamanın yeri benim için başka ama entrikalı işleri de seviyorum." dedi.

  • "ÇOK MUTLUYUM"

    Öte yandan bir süredir Deniz Can Çelik ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz, ayrılık haberlerine de açıklık getirdi. Yılmaz, konuyla ilgili "Özel hayatım bende saklı kalsın. Çok mutluyum, tadında ilerliyor. Kameraların önünde iş yapıyorum, bazı şeyler de bana kalsın. Ben kendime özel tadını çıkarayım." ifadelerini kullanarak, iddiaları yalanladı.

  • "AYNI YERDE BAKAMADIK"

    Ünlü oyuncu, bir dönem meslektaşı İlker Kaleli ile aşk yaşamıştı. Ancak ikilinin birlikteliği kısa sürmüştü. Yılmaz, Kaleli ile çıkan ayrılık haberleriyle ilgili, "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun." açıklamasını yapmıştı.

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