"ÇOK MUTLUYUM"

Öte yandan bir süredir Deniz Can Çelik ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz, ayrılık haberlerine de açıklık getirdi. Yılmaz, konuyla ilgili "Özel hayatım bende saklı kalsın. Çok mutluyum, tadında ilerliyor. Kameraların önünde iş yapıyorum, bazı şeyler de bana kalsın. Ben kendime özel tadını çıkarayım." ifadelerini kullanarak, iddiaları yalanladı.