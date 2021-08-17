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Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, örnek bir davranışta bulundu. İki köpeği olan 24 yaşındaki oyuncu, Köyceğiz yangınından kurtulan bir canı sahiplendiğini açıkladı.

Instagram hesabından adını Marla koyduğu yavru köpeğiyle çekilen fotoğrafı yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Bir sabah uyandım ve gözümü açtığım anda aklıma bir fikir geldi. Neden yangından bir şekilde kurtulan canlara ben de el uzatmayayım ki? Şu an en çok bizlere, bizim sevgimize, yuvamıza, ilgimize, rehabilitasyonumuza ihtiyaçları var. Küçük, büyük, sakat, yaralı diye ayırmadan, sadece onlara el uzatmamıza ihtiyaçları var.

Biran Damla Yılmaz, bu paylaşımıyla takipçilerinden taktir topladı.