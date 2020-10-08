FURKAN PALALI - FİKRET PALALI

Fekeli'nin hayatta olduğunu dahi bilmediği yeğeni. Hem duygusal hem öfkeli, hem yumuşak hem sert, duyguları hızla yükselip alçalan, öfkesine hakim olamayan, ardından şiddetle pişman olan, aşkta da gözü kara biri... Hayattan her konuda alacaklı ve tahsil etmeye de oldukça kararlı. Uzun yıllardır yaşadığı Almanya'dan ata topraklarına dönen Fikret'in gerçek niyetini kendisinden başka kimse bilmemektedir. Fikret'in gelişi hem Yaman'ların hem Fekeli'lerin gündemini derinden sarsacak, Çukurova'da kartlar yeniden dağılacaktır. Almanya'da bugüne kadar ne yaptığı bilinmeyen Fikret, Çukurova'ya neden geldi? Tek yakını ve mirasçısı olarak Yılmaz'ı kabul eden Ali Rahmet Fekeli öz yeğeninin çıkıp gelmesiyle ne yapacak?