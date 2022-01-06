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Bir Zamanlar Çukurova neden yok, bitti mi? Bugün Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, belli mi?

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Sorusu gündemde. 5 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Bu hafta bazı yapımların yayınlanmaması nedeniyle "Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova var mı, yok mu?" Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bugün Bir Zamanlar Çukurova neden yok? İşte detaylar...

06.01.2022 - 17:21 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla her perşembe 20:00'da ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı gibi başarılı oyuncuları buluşturan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi neden yok? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında...

  • BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yerine Çin Seddi adlı yabancı sinema ekrana gelecek.

  • BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Bir Zamanlar Çukurova dizisi yılbaşı tatili nedeniyle bir haftalık ara verdi. Dizinin yeni bölümü 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

  • BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 119. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

    Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor

    Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

    Hakan, cezaevinde Mahmut'la yüzleşiyor

    Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

    Züleyha, Hakan Gümüşoğlu'nun izinde

    Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

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