Başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Nefes kesen 66. bölümün ardından merakla beklenen 67. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir'in, "Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması" emrine Hünkar bile karşı duramadı.