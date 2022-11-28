Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Bir vahşet de İstanbul'da! Köpeği boğmaya çalıştı -Son dakika haberleri

İstanbul'da yaşandı! Sokaktaki köpeği boğmaya çalıştı

Konya'da hayvan bakımevinde bir köpeğin kürekle ve günler sonra Mardin'de bir boğanın balyozla öldürülmesi olayının ardından bir vahşet görüntüsü daha ortaya çıktı. Bu kez de İstanbul'da bir cani, sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Dehşet anları ise saniye saniye kaydedildi

Giriş: 28.11.2022 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
Bir vahşet de İstanbul'da! Köpeği boğmaya çalıştı -Son dakika haberleri
Bir vahşet de İstanbul'da! Köpeği boğmaya çalıştı
0:00 / 0:00
DHA

Sarıyer'de bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi üzerine köpeği bırakan saldırgan kaçtı.

DHA'nın haberine göre olay önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri fark etti.

MAHALLELİ DEVREYE GİRDİ

Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi.

Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

AA'da yer alan habere göre bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerini inceleyerek şüphelinin E.Ç.K. (30) olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti.

Yakalanan şüpheli, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli E.Ç.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamerun'da toprak kayması: 11 ölü
Kamerun'da toprak kayması: 11 ölü
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
İzmir'deki olaylı derbide 21 gözaltı
İzmir'deki olaylı derbide 21 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.