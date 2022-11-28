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Konya'nın ardından şimdi de Mardin! Vahşet-2!

Konya'da hayvan rehabilitasyon ve barınma merkezinde yaşanan ve Türkiye'nin tüylerini diken diken eden vahşetin ardından barınaktaki 2 görevli tutuklanmış; diğer sorumlular ise açığa alınmıştı. Bu olayın üzerinden bir hafta geçmeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kan donduran bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Kızıltepe'de, gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 28.11.2022 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
BOĞAYA BALYOZ | Mardin'de hayvana işkence! Defalarca kez vurdu... - Son dakika haberler
Konya'nın ardından şimdi de Mardin! Vahşet-2!
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DHA

Konya'da geçtiğimiz hafta hayvan barınağında yaşanan dehşetin aynısının Mardin'de de yaşandığı ortaya çıktı.

BAŞINA DEFALARCA BALYOZLA VURUP ÖLDÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre Kızıltepe ilçesinde bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup öldürdü.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti.

KASAP VE 3 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

HAYVAN KENDİNE GELMEDEN KESMESİNİ SÖYLEDİ

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y.’yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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