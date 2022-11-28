Konya'nın ardından şimdi de Mardin! Vahşet-2!

Konya'da geçtiğimiz hafta hayvan barınağında yaşanan dehşetin aynısının Mardin'de de yaşandığı ortaya çıktı.
BAŞINA DEFALARCA BALYOZLA VURUP ÖLDÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre Kızıltepe ilçesinde bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup öldürdü.
GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti.
KASAP VE 3 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.
HAYVAN KENDİNE GELMEDEN KESMESİNİ SÖYLEDİ
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y.’yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.