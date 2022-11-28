Konya'nın ardından şimdi de Mardin! Vahşet-2!

DHA'da yer alan habere göre Kızıltepe ilçesinde bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup öldürdü.

Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.