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Konya'da bir köpeğin acımasızca öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Konya'da sokak köpeklerinin başına kürek ve sopayla vurarak bir köpeği öldüren kişilerin görüntüleri başta sosyal medya olmak üzere tüm yurtta infiale yol açmıştı. Olayla ilgili olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderilen 2 görevlinin ifadeleri ortaya çıktı. Sanıklar savunmasında köpeklerin kendilerine saldırdığını öne sürdü...

Giriş: 25.11.2022 - 21:22 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da bir köpeğin acımasızca öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı - Güncel haberler
Köpek katliamında ilk ifadeler ortaya çıktı
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Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde bir köpeği darp ederek katledilmesi olayı sosyal medyada gündem olduktan sonra toplumda infiale yol açmıştı. Olayla ilgili olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 görevlinin ifadeleri ortaya çıktı.

SAVUNMALARI ORTAYA ÇIKTI

Barınaktaki hayvanlara eziyet ederek, bir köpeğin ölümüne yol açan zanlılar Murat B. ile Sefa Ç.'nin savunmaları ortaya çıktı. Her iki zanlı da verdiği ifadede ölümüne yol açtıkları köpeğin kendilerine saldırdığını öne sürdü.

"KÖPEK BANA SALDIRDI" İDDİASI

Köpeğin kafasına kürekle defalarca vurduğu iddia edilen Murat B. ifadesinde şunları iddia etti:
"Ben sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yapıyorduk. S.Ç içerden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. İlk olarak köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle 1 kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panik ile 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdu. Köpek şoka girdi. daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor.

"KÖPEK BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Diğer zanlı Sefa Ç. ise verdiği ifadesinde olayın yaşandığı bakımevinde 2 aydır çalıştığını belirterek ‘Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. O sırada saldırgan bir köpek vardı. Ben onu yakalama aparatı ile tutuyordum. Köpek bir anda Murat B.'ye saldırdı. O da kendini korumak için köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk’ iddiasında bulundu.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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