'Bir Umut' ana yarışmada 0:00 / 0:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile TRT, Almanya ve Slovenya ortak yapımı olan; Ümit Köreken’in ikinci uzun metrajlı filmi 'Bir Umut', 44'üncü Moskova Film Festivali Ana Yarışma’da dünya prömiyerini yaptı

Senaryosu Anton Çehov’un 'Martı' adlı tiyatro oyunundan esinlenerek yazılan 'Bur Umut', 44'üncü Moskova Film Festivali Ana Yarışma’da yer alıyor.

Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin başrollerinde 'Halef' filmindeki performansıyla 2018'de gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Baran Şükrü Babacan ve 'Eğreti Gelin' filmindeki performansıyla 2005'te gerçekleştirilen Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Vadeden Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Eylem Yıldız ile Funda Eskioğlu yer alıyor.

Filmin Hikâyesi: 'Umut', sinema filmlerinde rol almak isteyen bir oyuncudur. 'Asiye', özel bir tiyatroda yönetmenlik yapmaktadır. 'Asiye’nin yönettiği ‘Martı’ oyununda annesinin sevgisizliğinden dolayı yaşama tutunma mücadelesi veren Treplev rolünü oynayan 'Umut', on dört yaşında iken babasını kaybetmiş, annesinin yeniden evlenmesi üzerine Bursa’da yaşayan dayısının yanına gönderilmiştir. Bu olaydan sonra yirmi yıl boyunca annesi ile hiç görüşmemiştir. Sınırda yaşadığı sorun nedeniyle Bursa’ya dönemeyen tır şoförü dayısından bir telefon alır. Anadolu’nun küçük bir kasabasında yaşayan annesi MS hastalığı nedeniyle tedavi için Bursa’ya gelmiştir. Annesinin gelişiyle geçmişe ait travmaları yeniden canlanan 'Umut', bir günde yaşamındaki her şeyi kaybetme noktasına gelir.