03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adidas'ın Arsenal için yaptığı yeni formaların sosyal medyadaki dijital tanıtım ve pazarlama kampanyası skandala yol açtı.
Twitter üzerindeki Arsenal taraftarları için yapay zeka kullanan bir api yaratan Alman şirket, kullanıcılarından #daretocreate hashtagini kullanmalarını istedi.
Kullanıcı adını yeni formaların sırt kısmına yazan uygulama ile ortaya çıkan görsel, Adidas İngiltere tarafından gönderilen otomatik bir mesaj ile taraftarla paylaşılıyor ve internet üzerinden anında satın alması sağlanıyordu.
Mesajda "Burası evimiz. Takıma hoş geldin. Artık işi bitirme zamanı. Yeni formanı sipariş et" deniyordu ancak bir grup trol Arsenal ve Adidas'ın ilgi çekmeye çalıştığı kampanyayı bir felakete dönüştürdü.
Özellikle alındığı görülen pek çok ırkçı, ayrımcı ve nefret dili içeren kullanıcı ismi de katılım göstererek kampanyayı suistimal etti.
Bunlar arasında 2007 yılında Portekiz'de kaybolan İngiliz çocuk MadelineMcCann, futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan 96 kişinin öldüğü Hillsborough felaketiyle dalga geçen ”@96wasnotenough” (96 yeterli değil),antisemitik @innocenthitler (Masum Hitler),@GasAllJewss (Tüm Yahudileri gazlayın) ve siyahlara ırkçılık yapan @DieAllNiggers (Bütün siyahlar ölsün) gibi skandal kullanıcılar da vardı.
Adidas İngiltere, 800 binin üzerindeki takipçisinin göreceği şekilde bu kullanıcılara arkasında bu tabirlerin olduğu formaların görsellerini paylaştı.
Arsenal cephesinden olayı kınarken, durumun ortaya çıkması üzerinde Adidas tüm ilgili mesajları silerken Twitter ile de söz konusu hesaplar için şikayette bulunulduğunu ve durumun takip edildiğini belirtti.
Fakat bu sosyal medyada benzer skandalın yaşandığı ilk örnek değil. Daha önce de gelen mesajlara otomatik cevap veren Uber'in müşteri destek hesabı, kullanıcı adını siyahlara yönelik ırkçı kelimeyle değiştiren bir kişinin yönelttiği şikayet talebine, "Bunun için özür dileriz, p... zenci" şeklinde yanıt vermişti.
Yaşananlar sonrası Twitter yönetiminin platform üzerindeki denetim mekanizması da soru işaretlerine yol açtı ve batı medyasında tartışılıyor.
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