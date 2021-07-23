Bir şey sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. İşte Türk Dil Kurumuna göre bir şey kelimesinin doğru yazımı...

BİR ŞEY NASIL YAZILIR, BİR ŞEY Mİ, BİRŞEY Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, "bir şey" şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "bir şey"dir.

Dolayısıyla TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda birşey kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

BİR ŞEY YAZILIŞI ÖRNEKLERİ

TDK’nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre doğru yazılışa verilebilecek bazı örnekler şöyle;

bir şey (veya şeyler) olmak

bir şey anlamamak

bir şeye benzememek

bir şeyler, bir şeyler

bir şey sanmak

bir şey söylemek

bir şey yapmak

Sonuç olarak birleşik şekilde yazım yanlış, ayrı şekilde yazılış ise doğru şekilde kullanımdır.

ŞEY YAZIM KURALI

“Şey” sözcüğü daima ayrı yazılır, asla bitişik yazılmaz. Şey neden her zaman ayrı yazılır diye merak ediyorsanız işte yanıtı: “Şey”, “eşya” sözcüğünün tekil halidir. “Eşya” sözcüğü diğer sözcüklerle bitişik yazılmadığı gibi, “şey” sözcüğü de başka sözcüklerle bitişik yazılmaz.