Olayın yaşandığı 8 Eylül 2017 tarihi gençlerin eğlendiği bir gece olmaktan çıkmıştı. Illionis’teki otelde geçen olayda bir grup genç dans etti, müzik dinledi ve birbirlerinin komik videolarını çekti. Partide her şey normaldi.

O gece partiye katılanlar arasında bulunan Kenneka Jenkins aniden kayboldu. Genç kızın gizemli kayboluşuna rağmen arama çalışmaları kısa sürdü ve olaydan sadece iki gün sonra cesedi oteldeki dondurucuda bulundu. Soruşturmacılar, kısa bir süre sonra genç kızın ölümünün arkasındaki sebebin alkol ile birlikte alınan migren ilacı olduğunu fark etti ve dondurucuda hipotermi geçirip öldüğünü belirterek bunun bir kaza olduğuna karar verdi.

Fakat herkes durumun bu olduğuna inanmıyor. Peki inanmayan kişilere göre gerçekte ne oldu?

Fotoğraf: Kenneka Jenkins. Kaynak: Facebook