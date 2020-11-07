Senaryosunu Pelin Karaahmetoğlu'nun yazdığı, Müziklerini Gökhan Kırdar'ın yaptığı Bir Nefes Yeter bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yaman ve Nefes'in aşk hikayesini anlatan Bir Nefes Yeter oyuncuları kim? Bir Nefes Yeter konusu ne?

BİR NEFES YETER KONUSU NE?

Yakışıklı delikanlı Yaman, içten içe mutsuz ve kayıp bir adamdır. Ancak günün birinde her şey değişiverir. Yaman beklemediği bir anda, sıcakkanlı, iyimser, güzeller güzeli Nefes'le tanışır. Güzel kızla yolları göl kıyısında yer alan küçük bir kasabada kesişir. Kimi zaman karanlık gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Yaman ve Nefes'in hayatı bir araya geldiklerinde bambaşka bir hal alır...

BİR NEFES YETER OYUNCULARI KİM?

Seçkin Özdemir

Tuvana Türkay

Hakkı Ergök

Zuhal Gencer Erkaya

Mihriban Er

Nilüfer Kurt

Galip Erdal

Coşkun Özmeriç

Obada Adnan