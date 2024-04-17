Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
Kahramanmaraş'ta bir kişi, 34 yaşındaki 2 çocuk annesi eşini tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.
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Kahramanmaraş'ta Yenişehir Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan Mert ve Emine Boynueğri çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Boynueğri, tabancayla 2 çocuğunun annesi olan eşine ateş etti.
34 yaşındaki kadın kanlar içinde yere yığılırken, bu kez Mert Boynueğri silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti.
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Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Daireye giren ekipler, Boynueğri çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.