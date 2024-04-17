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        Haberler Gündem Güncel Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti

        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti

        Kahramanmaraş'ta bir kişi, 34 yaşındaki 2 çocuk annesi eşini tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:24 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:29
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          Kahramanmaraş'ta Yenişehir Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan Mert ve Emine Boynueğri çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        • 2

          Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Boynueğri, tabancayla 2 çocuğunun annesi olan eşine ateş etti.

          34 yaşındaki kadın kanlar içinde yere yığılırken, bu kez Mert Boynueğri silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti.

        • 3

          Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Daireye giren ekipler, Boynueğri çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

          Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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