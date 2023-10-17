Bir hafta boyunca her gün 3 hurma yerseniz vücudunuza ne olur?

3. KALP HASTALIKLARINI ÖNLER

Yapılan bir çalışma hurmanın trigliserit düzeylerini azalttığını ve oksidatif stresi azalttığını ortaya koydu. Bu her iki madde de kalp hastalığı ve aterogenez için risk faktörü içeren bileşiklerdir.

Üstelik araştırmaya göre kan basıncını düşüren hurma, felç ve diğer kalple ilgili hastalık risklerine karşıda koruyucu etkiye sahip.