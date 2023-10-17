Bir hafta boyunca her gün 3 hurma yerseniz vücudunuza ne olur?
Hurma süper yiyeceklerden birisi olarak kabul edilir. Sağlık açısından sağladığı faydalar saymakla bitmez. Bir hafta boyunca öğünleriniz arasında yiyeceğiniz hurmanın vücudunuza neler yapabileceğini duyunca her gün tüketeceksiniz.
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1. KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR
Hurma uzun süre tok tutan bir yiyecektir. Ayrıca kan şekerinin aniden yükselmesini de dengeler. İçerisinde bulunan antosiyaninler, fenolikler ve karotenoidler antioksidan içerir. Böylece vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayarak kilo kaybına yardımcı olur.
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2. KOLON KANSERİ RİSKİNİ AZALTIR
Hurma sindirim sistemindeki zararlı bağırsaklardan korur. Kolon kanserinin yayılma riskini azaltır. Gıda ve Beslenme Bilimleri Bölümü tarafından yürütülen bir araştırma, düzenli olarak hurma tüketen kişilerde kolon kanser hücrelerinin büyümesinden koruyan bir iyi bakteri türünün artığı keşfedildi.
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3. KALP HASTALIKLARINI ÖNLER
Yapılan bir çalışma hurmanın trigliserit düzeylerini azalttığını ve oksidatif stresi azalttığını ortaya koydu. Bu her iki madde de kalp hastalığı ve aterogenez için risk faktörü içeren bileşiklerdir.
Üstelik araştırmaya göre kan basıncını düşüren hurma, felç ve diğer kalple ilgili hastalık risklerine karşıda koruyucu etkiye sahip.
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4. ÖNEMLİ MİKTARDA ENERJİ SAĞLAR
Hurma, lif, potasyum, magnezyum, vitamin ve antioksidan açısından son derece zengindir. Bu da hurmayı son derecede mükemmel bir atıştırmalık haline getirir.
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5. STRES VE DEPRESYONLA SAVAŞMANIZA YARDIMCI OLUR
Hurma, beyin sağlığını iyileştiren serotonin ve norepinefrin üretimin salgılanmasına yardımcı olur. Ayrıca B6 vitamini içererek ruh halinizi düzeltirken norepinefrinlerin stresle savaşmasını sağlar.
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6. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Lif açısından zengin olan hurma düzenli tüketildiğinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar.
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7. KEMİK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi profesörü Julie Garden-Robinson, hurma kemik sağlığını güçlendiren bir yapıya sahip. İçerisinde bulunan mineraller, kemikleri iyileştiriyor ve osteoporoz gibi hastalıklara karşı mücadele ediyor.
Kaynak: Bright Side