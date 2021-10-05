Bir grup daha sigaraya zam yaptı

SON DAKİKA! Bir grup daha sigaraya zam yaptı

HABERTURK.COM

Sigara üreticilerinden JTI, grup markalarındaki sigaralar için paket başına 1 TL, ortalama yüzde 6.6 oranında zam yaptı.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait. Buna göre yüzde 6.6 zam enflasyona 0.33 puan civarında artış olarak yansıyacak.