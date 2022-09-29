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Bir değil, onlarca kuralı var! İşte Türkan Şoray'ın meşhur kuralları

Bu zamana dek oynadığı 222 filmiyle "Dünyanın En Fazla Film Çeviren Kadını" unvanını kazan Türkan Şoray'ın birçok çalışma kuralı vardı. Çalışma disiplinine önem veren aktristten onay almadan film çekilmesi söz konusu bile değildi.

29.09.2022 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeşilçam'ın dev isimlerinden biri olan, Sultan lakaplı Türkan Şoray'ın "kanunları" herkes tarafından biliniyor. Prensiplerine oldukça bağlı çalışan Şoray'ın en meşhur kuralı bugün bile anılıyor; öpüşme yok, açık sahneler yok!

     

  • TÜRKAN ŞORAY'DAN 18 KURAL

    Ancak; Şoray'ın tek kuralı bu değil. Çektiği onlarca film arasında Sultan, her daim ipleri elinde tutmayı seviyordu. Şoray'ın hayatını anlattığı "Sinemam ve Ben" kitabında yer verdiği listede bakın başka ne gibi kurallar var...

  • FİLMLERİN KURGUSU ŞORAY ETKİSİYLE ŞEKİLLENİYOR

    - Türkan Şoray film senaryolarını film çekim tarihinden en az bir ay önce beğenir.

    - Türkan Şoray senaryoyu beğenmezse yeni senaryo verilir.

    - Çekilecek filmin yönetmeni ve başrol erkek oyuncusu için Türkan Şoray'ın onayı şarttır.

    - Türkan Şoray adı jenerik, afiş, ilan ve sinema fenerlerinde başta ve tek olarak yazılacaktır.

    - Filmde öpüşme ve açık sahne olmayacaktır.

    - Film çekimi yalnızca İstanbul'da olur, Şoray İstanbul dışına çıkamaz.

  • SON ONAY DAİMA ŞORAY'A AİT 

    - Çalışma saatleri sabah 08.00 ile akşam 19.00 arasındadır.

    - Türkan Şoray, Pazar günleri çalışmaz.

    - Türkan Şoray, mecburi gecikmeleri 10 günden fazla beklemez.

    - Filmlerin seslendirilmesinde Türkan Şoray'ın onayı şarttır.

    - Şirket filmi kendi hesabına çeker, başka şirket ile ortak yapım için Türkan Şoray'ın onayı şarttır.

    - Film renkli ise Türkan Şoray'ın onayıyla çekim saatleri uzayabilir.

  • HER ŞEY PROGRAMA TABİ ŞEKİLDE İLERLİYOR

    - Bu şartlara uymayan film şirketi 100 bin lira ödemeyi kabul eder.

    - İhtilaf halinde İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

    - Turkan Şoray şirketlerden film başına (...) lira alır.

    - Senaryoyu Türkan Şoray'ın onaylaması şarttır.

    - Türkan Şoray mecburi gecikmeleri 10 günden fazla beklemez.

    - Filmlerdeki tarihsel giysiler şirkete, modern giysiler ise Türkan Şoray'a aittir. 

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