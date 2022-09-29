TÜRKAN ŞORAY'DAN 18 KURAL

Ancak; Şoray'ın tek kuralı bu değil. Çektiği onlarca film arasında Sultan, her daim ipleri elinde tutmayı seviyordu. Şoray'ın hayatını anlattığı "Sinemam ve Ben" kitabında yer verdiği listede bakın başka ne gibi kurallar var...