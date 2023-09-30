Bir daha alışveriş yaparken iki kez düşünmesi gereken şanssız kişiler
Genelde bir ürün satın alırken onu paketine göre yargılarız ancak bazı durumlarda işler o kadar kontrolden çıkabilir ki gerçekten satın aldığımız şey ile yüzleşmek hem komik hem de sinir bozucu olabilir.
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"5 adet parça eksik. Ayrıca kesinlikle aynı resim değil."
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"En azından bir çabası var."
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"Kızmıyorum bile, çok gülüyorum. İpucu: Facebook reklamlarından bir şeyler satın almayın!"
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"Gordon Ramsay, yavaş kavrulmuş sığır eti."
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"Ben bu kadar çikolata için lüks demezdim."
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"Etsy mağazası yanlış önlük gönderdi. Artık rastgele bir adamın yüzünün olduğu bir önlüğüm var."
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"Bir iş arkadaşımın 40. doğum günü için pasta sipariş ettim…"
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“Bu güzel örgü eldivenleri kızım için sipariş ettim. İşte aldığım şey bu."
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“Bu şeyi Facebook'tan arkadaşım için sipariş ettim...”
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"3 dolarlık “altın çarşaf maskesi” beklentisi ve gerçeklik."
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"Snowboard botları bugün geldi ve botlar eşleşmiyor."
Kaynak: Reddit