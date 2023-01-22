Bir çınarın ardından... Muammer Sun'un hikayesi

Çağdaşlığın yanlış anlaşılmasına, toplumla kültür bağı olmayan eserlerin kalıcılaşamamasına ömrü boyunca yüksek sesle haykırdı, müzik ve sahne sanatlarıyla ilgili ‘yeni bir düzen’ kurulmasını istedi. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’na girdi ve ‘Türk Beşleri’ olarak bilinen, Türk müziğinin en önemli ustalarından olan Ahmet Adnan Saygun’un öğrencisi oldu. Türk Beşleri’nin bir diğer üyesi Hasan Ferit Alnar’dan da koro ve orkestra yönetimi dersleri aldı.

Büyük müzikolog Kemal İlerici’den dersler alan Muammer hoca, Kemal hocanın ilk olarak ortaya koyduğu ‘dörtlü armoni’ sistemini yaratıcısından öğrenerek Türkiye’de çoksesli müziğin kurumsallaşmasında büyük bir adım attı.

Müzikle ilgili olmayan, bekçilik ve çiftçilik yapan bir ailenin oğlu. Müzikle 1946’da Askeri Mızıka Okulu’nda tanıştı. 1952’de “Okul Marşı” ile tam 75 yıl süren müzik hayatının ilk eserini ortaya koydu.

Eşit şartlarda doğmuyoruz, eşit şartlarda yaşamıyoruz. Adil bir dünyada mıyız? Bilemiyorum. Ama bir ses bırakmak için çabalıyoruz. Var olma savaşı veriyoruz. Her gün. Dostoyevski, "İnsanoğlu çok derin bir varlıktır. Ben tanrı olsaydım bu kadar derin yaratmazdım" der. İşte o derin karakterlerden, güzel bir ses bırakıp gidenlerden birinin hikayesindeyiz bugün.

YOKLUKTAN GELEN VE NESİLLERİ AŞAN BİR ESER

Muammer hoca, bir röportajında şu ifadeleri kullanıyor: “Yeni bir düzen kurulması için mücadele ettim. Bunun için yazılar yazdım. Kendi maceramı, imkanı olmayan milyonlarca çocuğun macerası yapmak istedim”

1955 yılında evlenen Muammer hocanın çocuk şarkıları yazmaya başlamasının serüveni ülkemizin makus tarihini gözler önüne seren acı ve bir o kadar da yürek ısıtan hikaye.

En büyük çocuğunun doğum günü, ancak hocanın hediye alacak parası yok. O da ne yapıyor? Çocuğuna bir şarkı besteliyor…

“Yeni yılın, yeni yaşın, kutlu olsun! Kutlu olsun!

Yeni yılın, yeni yaşın, kutlu olsun! Kutlu olsun!

Çok uyu, çok yemek ye çok çalış! Çok çalış!

Büyü, büyü, büyü, büyü!”

İşte şefin çocuk şarkıları besteleme serüveni böyle başlıyor. Çocuk şarkısı yazmayı sevdiğini fark ediyor ve onlarca çocuk şarkısı yazıyor. Bütün çocuklar mutlu olsun istiyor. Bir ülke, Muammer hocanın çocuk şarkılarıyla büyüyor…

“Pazara gidelim, bir tavuk alalım,

Pazara gidip bir tavuk alıp n’apalım?”

Mezuniyetinden sonra Sun’un deyişiyle, “Atatürk’ün yoktan var ettiği” Ankara, İzmir, İstanbul Devlet Konservatuvarları’nda çalışan sevgili şef, sürekli çalışmaya, öğrenmeye ve öğretmeye devam etti.

TRT’nin müzikte bir marka, bir ekol olmasını sağlayanlardan biri de sevgili Muammer hocadır. TRT Müzik Dairesi’nin ve aynı zamanda TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nun da kurucusudur.

1968 yazında, Türkiye’de tam 166 çocuk ve gençlik korosunun kurulmasına ön ayak olan Muammer hoca, şef yetiştirilmesinde de aktif görev alarak iki yaz boyunca eğitim kampları düzenledi.

Tıpkı cumhuriyet gibi, geleneksel ve çağdaşlığı müziğinde buluşturan ve bir ekol yaratan şefin, 1973 yılında kaleme aldığı ‘mavi kaplı’ “Solfej” kitabı, Türk müziğinin en önemli yapıtaşlarından biri olarak kabul edilir.

‘Mustafa Kemal Paşa’ rolünü Rutkay Aziz’in, ‘İsmet Paşa’ rolünü Savaş Dinçel’in canlandırdığı, ülkemizin ne kadar zor şartlarda kurulduğunu ‘sanki biz de oradaymışız hissi verircesine’ anlatan ‘Kurtuluş’ ve daha sonraki ‘Cumhuriyet’ dizilerinin muhteşem, heybetli müzikleri de Muammer Sun hocamızın kalbinden, aklından dökülmüştür notalara.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bize verdiği heyecanla yazıldı o müzikler. Yani içimden gelerek yazıldı.”