Bir Başkadır dizisi 12 Kasım'da Netflix'te başladı, dizinin yönetmenliğini Berkun Oya üstleniyor. Bir Başkadır dizisinin konusu şöyle gelişiyor: Bir başkadır fragmanı bir terapist odasında başlıyor. 8 bölümden oluşan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.