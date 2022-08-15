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Bir Başkadır 2.sezon gelecek mi yoksa final mi yaptı? İşte Bir Başkadır hakkında merak edilenler

Bir Başkadır 2.sezon gelecek mi yoksa final mi yaptı?

Netflix platformunda 12 Kasım 2020'de gösterime giren, başrollerinde Öykü Karayel ve Fatih Artman'ın yer aldığı Bir Başkadır dizisinin yeni sezona gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla ilk sezonunda büyük beğeni toplayan Bir Başkadır dizisinden açıklama geldi. Peki, Bir Başkadır tekrar başlıyor mu yoksa final mi yapıyor? İşte haberimizin detayları...

15.08.2022 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımcılığını Krek film adına Ali Ferhunde ve Nisan Ceren Göçen'in üstlendiği, Berkay Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır dizisinin tekrar başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Bir Başkadır tekrar başlıyor mu, konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte haberimizin ayrıntıları...

  • BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN KONUSU NE?

    Dizi, birbirlerinden çok farklı kişiliklere ve bambaşka hayatlara sahip olan bir grup insanın yollarının birbirleri ile kesişmesi ile yaşadıklarını konu alıyor. Bu karakterler, yollarının birbirleri ile kesişmeleri sonucunda ya yeni bir yolda yürümek ya da kaotik bir geçmiş ile hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

    Dizinin Netflix açıklaması ise şöyle: “Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.”

  • BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Senaryosunu ve yönetmenliğini Berkun Oya'nın üstlendiği Bir Başkadır'ın oyuncuları arasında Meryem rolüyle Öykü Karayel, Yasin rolüyle Fatih Artman, Ruhiye rolünde Funda Eryiğit, diğer rollerde ise Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy Nesrin Cavadzade, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler karşımıza çıkıyor.

  • BİR BAŞKADIR DEVAM ETMEYECEK

    Geçtiğimiz 2021 Eylül ayında ''Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu olacak mı? sorusuna yanıt veren Artman ve Karayel, dizinin devam etmeyeceğini belirterek heyecanla bekleyenlerin umutlatını bitirdi"

    Öykü Karayel, ''çok emin konuşmayayım ama şu an için devam bilgisi yok bizde'' açıklamasında bulundu. 

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