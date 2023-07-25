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        Haberler Dünya Bir aydır kayıp! Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang hakkında son dakika kararı... - Haberler

        Bir aydır nerede olduğu merak konusu: Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang görevden alındı

        Bir aydır kamuoyu önüne çıkmayan Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'in nerede olduğu halen merak edilirken, Gang görevden alındığı duyuruldu. Gang'in yerine Wang Yi'nin getirildiği açıklandı

        Reuters
        Giriş: 25.07.2023 - 15:00
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          Yaklaşık bir aydır kamuoyu önüne çıkmayan Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang görevden alındı. Gang'in yerine Wang Yi getirildi.

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          Uzun süredir nerede olduğu merak edilen Gang'in görevden alınmasına ilişkin herhangi bir neden belirtilmedi.

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          Bir süredir kamuoyunda görülmeyen Gang'in nerede olduğuna ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

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          Gang'in kameraların karşısına son çıkışı, 25 Haziran'da Sri Lankalı muadili ile Pekin'de yaptığı görüşmeydi.

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          Temmuz ayı başlarında Çinli yetkililerin ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile veya iklim elçisi John Kelly'nin ziyaretlerine katılmadı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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