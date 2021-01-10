Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmek istemeyen kullanıcılar farklı uygulamalara yönlendiler. BiP uygulaması da son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı. Kullanıcılar BİP hangi ülkenin, ücretli mi? Sorularını merak ediyor. İşte detaylar...
BİP HANGİ ÜLKENİN?
BiP; Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BİP; Türkiye’nin yerli uygulaması olarak piyasaya çıkmıştır. %100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, ücretsiz iletişim ve yaşam platformu.
BİP ÜCRETLİ Mİ?
BiP mobil uygulamasını indirmek ücretsizdir.
Turkcell abonesiyseniz;
BiP’ten metin, fotoğraf ve video gönderimleriniz internet kotanızdan düşmez. Diğer paylaşımlarınız paketiniz varsa internet paketinizden, yoksa standart mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
BiP uygulaması hız kısıtlı internet paketleriyle birlikte alınabilir. BiP ile beraber alınan hız kısıtlı internet paketi bittiğinde, internet erişim hızı ile birlikte BiP kullanım hızı da 96 kbps'a indirilecektir.
Diğer operatör abonelerinin BiP kullanımları; varsa internet paketlerinden, yoksa standart mobil internet tarifeleri üzerinden ücretlendirilir.
Turkcell ve diğer operatör aboneleri için;
BiP ile internet üzerinden yapılan sesli/görüntülü arama ve aranmalar varsa internet paketinizden düşer yoksa tarifeniz üzerinden ücretlendirilir.
Uygulama aracılığı ile yapılan GSM aramaları varsa ses paketinizden düşer, yoksa tarifeniz üzerinden ücretlendirilir.
Uygulama, mobil şebeke üzerinden erişimin yanında bulunduğunuz ortamdaki kablosuz internet bağlantısı (wi-fi) üzerinden de kullanılabilir. Bu durumda uygulamaya erişim için gerçekleştirilen data kullanımı Turkcell tarafından ücretlendirilmeyeceği için söz konusu data kullanımından Turkcell sorumlu değildir.
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