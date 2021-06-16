Biontech aşısı günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. İşte binlerce vatandaşımızın merak ettiği Biontech aşısının koruma zamanı ile ilgili ayrıntılar...

İKİNCİ DOZ KAÇ GÜN SONRA OLUNMALI?

Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

FARKLI DOZLAR KULLANILABİLİR Mİ?

Görüşlerine başvurduğumuz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı bu soruya, “Hangi aşı ile başladıysanız onunla devam etmelisiniz. İki dozun da aynı aşı yapısında olması gerekiyor. Şöyle açıklayayım: İlk doz BioNTech oldunuz ikinci dozu başka bir mRNA aşısı ile olabilirsiniz. Ya da ilk dozu Sinovac oldunuz ikinci dozu başka bir inaktif aşı ile olabilirsiniz. Burada önemli olan nokta iki dozun da aynı aşı yapısında olması” cevabını verdi.Kısacası bir dozu BioNTech, diğerini Sinovac olmak söz konusu değil.

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Uzmanlar BioNTech aşısının en sık görülen yan etkilerini “Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, ateş yapabiliyor. Çok ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık” sözleriyle analtıyor.

NE ZAMAN KORUMAYA BAŞLIYOR?

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, gönüllüler üzerindeki aşı uygulamalarının sonuçlarının önümüzdeki günlerde çıkacağına işaret ederek, "Aşı, ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor. Bu süreden daha önce virüsle karşılaşanlar enfeksiyon almış olabilir." dedi.