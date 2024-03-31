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        Haberler Dünya Binlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'nun istifasını istedi

        Binlerce İsrailli'den protesto: Başbakan Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrıları yinelendi

        Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:07
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        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
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        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor.

        Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.

        Dün Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya'da hükümet karşıtı ve esirlerin getirilmesi talebinde bulunulan protestolar yapıldı.

        Protestoların odağı olan Tel Aviv'de, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce protestocu akşam saatlerinde bir araya geldi.

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        İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken, caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

        Hükümetin istifası ve erken seçim için sloganlar atan binlerce kişi kortej halinde, güvenlik güçlerinin her yönü demir bariyerler ve otobüslerle kapattığı Menachem Begin Caddesi'ne doğru düdükler ve ıslıklar çalarak yürüdü.

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        Kaplan Caddesi ile Menachem Begin Caddesi'nin kesişimine Netanyahu'nun yüzünün olduğu ve "Suç Bakanı" yazan büyük bir pankart asıldı.

        Demir bariyerlerle kapatılan caddede polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

        PROTESTOCULAR ESİR TAKASI İSTİYOR

        Hükümet karşıtı protestolara eş zamanlı olarak Menachem Begin Caddesi'ndeki Savunma Bakanlığı'nın önünde de Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi çağrılarıyla başka bir gösteri düzenlendi.

        Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrıları yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıyan ve hükümeti suçlayan sloganlar attı.

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        Kaplan Caddesi’nden yürüyerek bakanlığın önüne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle birlikte eylemlerine devam etti.

        Meşaleler taşıyan protestocular her hafta olduğu gibi Savunma Bakanlığı'nın önünde çeşitli bölgelerde ateş yaktı.

        Bakanlığın önünde polis ile protestocular arasında yaşanan arbedenin ardından polis engelini aşan göstericiler yürüyüşe devam ederek, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nda trafiği kapattı.

        Polisin müdahalesine karşı yoldaki araçların arasına karışan protestoculara tazyikli su ile müdahale edildi. Otoyola atlı polisler de indi. İsrail polisi, otoyolda en az iki kişiyi gözaltına aldı.

        NETANYAHU'NUN EVİNİN ÇEVRESİNDE İSTİFA ÇAĞRISI

        Öte yandan, İsrail'in kuzeyinde yer alan Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun yakınında da yüzlerce hükümet karşıtı kişi bir araya geldi.

        İsrail bayraklarıyla toplanan göstericiler Netanyahu hükümetini eleştiren pankart ve afişler taşıdı. İsrail polisi çevrede çok sayıda birlikle konuşlandı.

        Protestocular "Netanyahu istifa" çağrıları yaparken, gösteride konuşma yapan İsrail Askeri İstihbaratı eski Direktörü Amos Malka, Netanyahu'yu Gazze'deki "esirleri terk etmekle" suçladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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