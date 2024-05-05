Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında gerginlik

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Bölgesel Amatör Lig 11’inci Grup’ta mücadele eden 12 Bingölspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor’u konuk etti. Bingöl Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 18’inci dakikasında, pozisyona tepki gösteren taraftarlar, sahaya inmek istedi. Görevli polis memurları taraftarlara müdahale etti. Bu sırada bir polis memuru, beylik tabancasıyla havaya 3 el ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra taraftarlar sakinleşirken, karşılaşma 12 Bingölspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün saat 14.00'te 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanan futbol müsabakasının 18. dakikasında tribünlerde çıkan olaylarla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili müfettiş talep edildi." denildi.

Fotoğraf: DHA İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "12 Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanan futbol müsabakasının 18. dakikasında seyircimize karşı orantısız güç kullanımı gerçekleştiren kolluk personelimiz hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, konuyla ilgili muhakkik (soruşturmacı) görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi. REKLAM *Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.