BİNGÖL NERDE, HANGİ BÖLGEDE?

Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde bulunuyor.

Bingöl doğuda Muş, kuzeyde Erzincan ve Erzurum, batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır ili ile komşudur. Bingöl'ün yüzölçümünün yüzde 22.82'si merkez ilçeye aittir. Merkez ilçeden sonra sırasıyla Genç Karlıova ve Solhan gelmektedir. Rakımı en düşük ilçeler İl merkez ve Genç ilçe merkezidir. Rakımı en yüksek ilçe ise Karlıova'dır.

İlde belli başlı yaylalar ise; Bingöl Yaylası, Şerafettin Yaylaları, Genç'te Çötele (Çotla) Yaylası, Karlıova'da Hırhal ve Çavreş Yaylası, Kiğı'da Kiğı Yaylası ve Dağın Düzü Yaylaları, Adaklı'da Kârer Yaylası'dır.

İklim

Kuzeyden sokulan nemli ve serin hava kütlelerine açık olması ve yükselti faktörü sebebiyle Bingöl ve çevresi yazları sıcak kışları soğuk geçmektedir. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Bingöl’de yıllık ortalama sıcaklık 12.1 derecedir. Yıllık yağış tutarı 873.7 mm kadar olup kar yağışlı gün sayısı 24.5 gün, donlu gün sayısı ise 94.1 gün kadardır.

BİNGÖL'E ULAŞIM

Bingöl'e hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile ulaşım mümkündür. Bingöl Havalimanı Haziran 2013 tarihinden itibaren uçuşlara açıktır. İstanbul ve Ankara'ya direkt uçuşlar mevcuttur. Muş, Diyarbakır Havaalanı veya Elâzığ Havaalanı üzerinden ulaşmak da mümkündür. Bu havaalanlarından otobüs yolculuğu yaklaşık 2 saat sürer. DDY Genç istasyonu merkeze 20 km. mesafededir.

BİNGÖL'ÜN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Bingöl iline bağlı 8 ilçe bulunmaktadır.

Bingöl (il merkezi)

Adaklı

Genç

Karlıova

Kiğı

Solhan

Yayladere

Yedisu

BİNGÖL'ÜN PLAKASI: 12

BİNGÖL'DE GEZİLECEK YERLER

Bingöl Hesarek Kayak Merkezi

33 Şehit Anıtı

Yüzen Adalar Tabiat Anıtı

Seytan Dağı

BİNGÖL YÖRESEL YEMEKLERİ

Ayran Çorbası

Tutmaç Çorbası Ana Yemekler

Mastuva

Löl

Sorina Pel

Keldoş

Kaburga Dolması

Gömm

Su Böreği

Kuru Dolma

İçli Köfte

Kalbur Hurması

Tandır

Yaprak Sarması

Kabak Tatlısı

Baklava

Kadayıf Tatlısı