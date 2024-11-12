"Bu güvenlik yolları sadece güvenlik güçlerimizin kullanacağı bir yol değil aynı zamanda bölgedeki insanlarımızın da daha konforlu hayat sürmeleri için önemli bir yatırımdır." diyen Üçgül, bu süreçte özveriyle çalışan, katkı sunan tüm ekibe teşekkür etti.