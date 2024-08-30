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        Haberler Gündem Güncel Bingöl'de metruklar için 30 günlük süre | Son dakika haberleri

        Bingöl'de metruk yapılar için süreç başladı: 30 gün süre

        Bingöl Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan çalışma sonucunda 33 metruk yapı tespit edildi. Metruk yapı sahipler için yasal süreç başlatıldı, 30 gün sonunda güvenlik önlemlerinin alınmadığı tespit edilen yapılar, belediye ekiplerince yıkılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:21
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        Bingöl'de metruklar için 30 günlük süre
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        Bingöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nce şehir merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında güvenlik ve asayiş açısında tehlike arz eden 33 kullanılmayan metruk yapı tespit edilip raporlandı.

        Bahçelievler, Kültür, Selahaddin Eyyubi, Simani ve Yeşilyurt mahallerinde tespit edilen yapıların, maliklerince güvenli hale getirilmesi veya yıkılması için yasal süreç başlatıldı.

        YÜZDE 20 FAZLASIYLA TAHSİL EDİLECEK

        Çalışma kapsamında hak sahiplerine tebligatlar yapılacak, 30 gün içerisinde önlemlerin alınmadığı yapılar yıkılacak ve masraflarının yüzde 20 fazlasıyla maliklerinden tahsil edilecek.

        Tebligatların yanı sıra, metruk yapıların açık adresleri, ada ve parsel bilgileri belediyenin resmi internet sitesinde de ilan edildi.

        HAK SAHİPLERİNE DUYARLILIK ÇAĞRISI

        Bingöl Belediyesi, tespiti yapılan metruk yapılarda güvenlik önlemi alınması veya yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hak sahiplerine duyarlılık çağrısı yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "Belirtilen süre içinde gerekli tedbirleri almamanız durumunda yıkım veya güvenli hale getirme işlemleri belediyemiz tarafından yapılacak ve masraflar yüzde 20 fazlasıyla tarafınıza yansıtılacaktır. Bu sürecin titizlikle takip edilmesi hem kendi güvenliğiniz hem de çevreniz için büyük önem taşımaktadır. Lütfen gerekli önlemleri zamanında alın. Sorularınız veya yardıma ihtiyaç duyduğunuz konularda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz."

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        #yerel haberler
        #Bingöl
        #metruk yapı
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