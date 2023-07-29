Bingöl'de korkutan deprem! 28 Temmuz 2023 Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Temmuz Cuma günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Bingöl'de deprem meydana geldi. İşte 18 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
- 1
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 28 Temmuz Cuma günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Bingöl'de deprem oldu. İşte 28 Temmuz 2023 son dakika deprem haberleri...
- 2
BİNGÖL'DE DEPREM OLDU!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 28 Temmuz Cuma günü saat 20:38'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
- 3
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
-