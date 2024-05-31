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        Haberler Gündem Güncel Bingöl'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

        Bingöl'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

        Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:28
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        İşçi konteynerde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kiğı-Yedisu yol çalışmasında görevli işçilerin kaldığı Abar Mahallesi'ndeki şantiyede bulunan konteynerde gece elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, konteynerde kalan iki işçiden Gökhan Turan (25) hayatını kaybetti, Yusuf Aydın (22) yaralandı.

        Yaralanan işçi, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        #yangın
        #şaniteye yangını
        #Bingöl
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