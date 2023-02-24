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Yerli mobilite girişimi Hollandalı rakibini satın aldı

Yerli mobilite girişimlerinden BinBin, İtalya, Belçika, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de e-moped ve e-bisiklet hizmeti sunan Hollanda merkezli Go Sharing’i satın aldı. GO Sharing'in daha önce hizmet verdiği şehirlerde, mevcut marka kimliği ve rengi ile yoluna devam edeceğini bildirildi

Giriş: 24.02.2023 - 17:32 | Güncelleme: ABONE OL
Binbin Go Sharing’i satın aldı
HABERTURK.COM

Yerli mobilite girişimlerinden BinBin, Hollanda merkezli Go Sharing’i satın aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, satın alma hamlesinin arkasında şirketin Bulgaristan, Hırvatistan ve Bosna Hersek ile Doğu Avrupa ile başlattığı yurtdışında büyüme hedefi yatıyor.

Hollanda merkezli Go Sharing, İtalya, Belçika, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de e-moped ve e-bisiklet hizmeti sunuyor.

Satın alma hakkında konuşan BinBin CEO’su Kadir Abdik, "5 ülkede 21 şehirde 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyoruz. Organik büyümemize, yeni ülkeleri ve yeni şehirleri ağımıza katarak devam etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında mikromobilite alanında Avrupa genelinde yaygın bir ağ oluşturmuş olan GO Sharing’in hisselerini devralarak Batı Avrupa’ya hızlı bir giriş yaptık" dedi.

Abdik, GO Sharing'in daha önce hizmet verdiği şehirlerde, mevcut marka kimliği ve rengi ile yoluna devam edeceğini bildirdi.

TÜRKİYE'YE 2021'DE GELDİ

2021 yılında İstanbul'da faaliyete başlayan GO Sharing, ilk etapta 300 elektrikli mopedi kullanma sunmuştu.

O dönem İstanbul'u Hollanda dışında faaliyetlerini sürdürdüğü altıncı şehir olarak konumlandıran girişim, ilk etapta kentin Avrupa Yakası’ndaki Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’i kapsayan pilot bölgede çözüm sunmaya başlamıştı.

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