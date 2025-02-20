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        Haberler Ekonomi Kripto Para Binance’de üst düzey global atama - Kripto Para Haberleri

        Binance’de üst düzey global atama

        Caner Akyürek, Binance Global Özel İnceleme Birimi Uzmanı olarak atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:20
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        Binance'de üst düzey global atama
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        Binance Global, finansal suçlar ve blok zincir adli soruşturmaları alanında geniş deneyime sahip Caner Akyürek’in Özel İnceleme Uzmanı olarak atandığını duyurdu. Akyürek, 18 yılı aşkın ulusal ve uluslararası suç soruşturması tecrübesiyle Binance’in küresel güvenlik ve uyum süreçlerine önemli katkılar sağlayacak.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Binance Global’deki görevinde Caner Akyürek, Türkiye başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki kolluk kuvvetlerinden gelen adli talepleri değerlendirecek ve platformda yasa dışı faaliyet gösteren kullanıcıların tespit edilmesi, gerekli tedbirlerin uygulanması ve sistemden çıkarılması süreçlerine öncülük edecek. Ayrıca Akyürek, mağdurların kayıplarının telafisi için vaka inceleme ve soruşturma birimleriyle iş birliği yaparak Binance’in güvenlik politikalarının güçlendirilmesine katkıda bulunacak.

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        Kariyerine 2006 yılında Türk Emniyet Teşkilatı’nda yönetici olarak başlayan Caner Akyürek, kriminal soruşturmalar ve uluslararası operasyonlarda önemli görevler üstlendi. Europol’de Türkiye’yi temsil eden Akyürek, narkotik, finansal ve organize suçlarla mücadelede aktif rol aldı. Bu görevleri sırasında dijital varlık izleme, zincir üstü (on-chain) ve zincir dışı (off-chain) analizler ile yasa dışı blok zincir faaliyetlerini tespit etme konusunda uzmanlaştı.

        Atamayla ilgili açıklamasında finansal suçlarla mücadelede teknolojinin kritik rol oynadığını vurgulayan Caner Akyürek, şunları söyledi: “Uluslararası operasyonlar ve suç analizleri sırasında edindiğim bilgi birikimi, beni blok zincir teknolojisi ve dijital varlık soruşturmalarına yönlendirdi. Her yeni teknoloji gibi, kripto varlıkların da suç örgütleri, siber suçlular ve finansal dolandırıcılar tarafından kötüye kullanılma potansiyelini görerek, bu alandaki soruşturmalara daha fazla odaklanmaya karar verdim. Europol’deki görevim sırasında blok zincirde suç varlıklarının takibi, analizi ve tespit edilmesi ile farklı blok zincir platformlarında gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin belirlenmesi konularında uzmanlaştım."

        Kripto varlık ekosistemi hızla gelişirken, finansal suçlarla mücadelede etkili soruşturmalar yürüterek sektörde güvenliği artırmaya kararlı olduğunu ifade eden Akyürek, “Kripto varlık vaka inceleme uzmanı olarak çalışmak benim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir tutku. Dijital finans dünyasındaki suçları aydınlatmak ve finansal ekosistemin güvenliğini sağlamak, benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Aynı zamanda edindiğim bilgileri paylaşarak kurumların ve bireylerin güvenliğini artırmaya katkıda bulunmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyorum.” dedi.

        TRM Forensic, Chainalysis, Elliptic, CipherTrace ve AnChain.ai gibi ileri düzey blok zincir analiz araçlarında cüzdan takibi ve şüpheli tespiti konusunda uzmanlaşmış olan Akyürek, dijital varlık soruşturmaları, akıllı sözleşmeler ve uyumluluk konularında birçok uluslararası konferans ve çalıştaya katıldı. Caner Akyürek, Binance Global’deki yeni rolüyle, kripto varlık ekosisteminde güvenliği artırmaya yönelik kritik projelerde yer almaya devam edecek.

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