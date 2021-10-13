Binance'den taraftar tokeni

Son zamanlarda Türkiye ve Avrupa'da taraftar tokenlarına ilgi artıyor.

Son olarak Binance bugün Lazio Taraftar Token'ini satacağını duyurdu. Binance sitesinde yer alan açıklamada söz konusu tokenların satışının 21 Ekim tarihinde gerçekleşeceği belirtildi.

Lazio Taraftar Token'inin toplam arzı 40 milyon adet olacak. İlk aşamada Binance üzerinden bunun 4 milyon adedi satılacak. Tokenlerin tanesi 1 dolardan satılacak.

Taraftar Token'i ile kullanıcılar kulüp kararlarında söz sahibi olup çeşitli fırsatlardan yararlanabilecek.